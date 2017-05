Rutte: minderheidskabinet niet beste oplossing

VVD-leider Mark Rutte streeft voor de komende vier jaar naar een stabiel meerderheidskabinet. „Een minderheidskabinet is niet de beste oplossing,” zei hij vrijdag tijdens een VVD-congres in Arnhem. Rutte erkende dat het huidige demissionaire kabinet ook geen meerderheid heeft in de Senaat, maar zoiets is volgens hem verre van ideaal. Rutte II heeft weliswaar de eindstreep gehaald, maar „ik heb wel zo’n oor van het bellen”, zei Rutte. Als premier moest hij de afgelopen jaren steeds deals sluiten met oppositiepartijen.

De VVD-leider noemde het verstandig dat informateur Edith Schippers even een pauze heeft ingelast nu de kabinetsformatie in een „ingewikkelde puzzel” is veranderd. Maar Rutte heeft „goede hoop” dat volgende week de knoop kan worden doorgehakt.

De formatie belandde in een impasse nadat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks begin deze week spaak liepen. Het bleek onmogelijk om met de laatste partij tot een compromis te komen op migratiegebied. Rutte onderstreepte dat de onderhandelingen de afgelopen maanden „serieus” waren en prees GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij is het niet met diens politieke standpunten eens, maar Klaver „deugt, hij is een goed politicus”. Rutte riep in herinnering dat Klaver privé een lastige tijd doormaakte door het overlijden van zijn moeder. „Ik ben onder de indruk van hem.”

Rutte liet zich niet uit over de door hem gewenste coalitiepartners, maar hij blijft uitgaan van een coalitie van vier partijen. De VVD zal in de formatie inzetten op onderwerpen als lastenverlichting, ouderenzorg, klimaat, asielbeleid en veiligheid. In de onderhandelingen zullen zeker compromissen gesloten moeten worden, waarschuwde hij. „We komen niet terug met het VVD-verkiezingsprogramma.”