Rutte: met vertrouwen onderhandelingen in

De VVD gaat met vertrouwen de onderhandelingen over een nieuw kabinet in. Dat zei VVD-voorman Mark Rutte woensdag tijdens een debat over de formatie van een nieuwe regering.

Het debat gaat over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink, die stelt dat op dit moment alleen een meerderheidskabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mogelijk is.

In het debat plaatste GroenLinks-leider Jesse Klaver vraagtekens bij de kansen van het beoogde centrumrechtse kabinet om een brug te slaan tussen links en rechts, bijvoorbeeld wat de ongelijkheid in inkomens betreft. Met een knipoog noemde Rutte de ChristenUnie zeker geen centrumrechtse partij. „Was dat maar waar. Dat zou vanuit de VVD de zaak een stuk gemakkelijker maken.” Rutte wees op de vele overeenkomsten tussen de CU en GroenLinks, en „dat vind ik dan weer zorgelijk”.