Rutte: met Parijs vaak Europees compromis

Als Frankrijk en Nederland het ergens over eens worden, is dat vaak ook een compromis voor de hele Europese Unie. Dat benadrukte premier Mark Rutte bij zijn bezoek aan de Franse president Emmanuel Macron in Parijs.

Rutte wees op zijn eerste ontmoeting twee jaar geleden met de toen kersverse president: „Als wij in staat zijn om op een aantal onderwerpen de brug te slaan tussen Frankrijk en Nederland, dan kan het ook wel eens de brug zijn in Europa omdat we niet op alle punten onmiddellijk precies hetzelfde denken.”

Volgens de premier worden in die geest sindsdien meningsverschillen opgelost: „Wij weten: als wij het eens worden is dat vaak ook meteen het hele Europese compromis. En dat maakt onze gesprekken ook zo spannend en ook zo vruchtbaar.”

Het bezoek aan Macron komt enkele dagen voor een Europese top in het Roemeense Sibiu over de toekomst van de Unie.