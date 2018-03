Rutte: met Macron klimaatactie in Oost-Europa

Frankrijk en Nederland zouden zich er samen voor moeten inzetten om Oost-Europese landen meer bij het klimaatvraagstuk te betrekken. „We komen bij discussies over migratie en klimaat permanent in een vaste groef terecht”, zei premier Mark Rutte in Brussel over de tegenstellingen in de EU. Parijs en Den Haag zouden volgens hem het voortouw kunnen nemen om daaruit te raken en „in gesprek” te komen met Oost-Europese landen die moeite hebben hun economie te verduurzamen.

Zowel Rutte als de Franse president Macron wil verdergaan dan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs. De leiders, die woensdag samen in Den Haag dineerden, zien het volgens Rutte wel zitten om met andere landen een kopgroep te vormen. Die zouden samen maatregelen kunnen nemen die goed voor het klimaat zijn en ook banen creëren. „Daar ligt een enorm economisch potentieel waarmee misschien ook de oost-westgevoeligheid kan worden weggehaald.”

Niet alleen over klimaatmaatregelen, maar ook over arbeidsmigratie en opvang van asielzoekers bestaan veel meningsverschillen tussen West-Europa en landen als Polen en Hongarije.