Rutte: meldpunt tegen leraren is bizar

Bizar; dat is wat premier Mark Rutte vindt van een meldpunt waar mensen ‘linkse indoctrinatie’ in het onderwijs kunnen melden. „Maar jongens, laten we niet op elke boer die een politicus laat al te veel gaan reageren.”

De premier noemde Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie en bedenker van het meldpunt, niet bij naam. „Een bizar idee. Onze leraren zijn gemiddeld genomen van heel hoog niveau. We hebben een van de beste onderwijsstelsels ter wereld. Laten we dit soort oprispingen niet al te serieus nemen.”

„Dit is gewoon spionage in de klas, dat gaan we niet doen”, aldus Rutte.