Rutte: meer duidelijkheid over Britse koers

Premier Mark Rutte verlangt meer helderheid van de Britten over hun koers, nu ze de Europese Unie gaan verlaten (brexit). Het is van groot belang dat de Britse regering meer duidelijkheid geeft over de koers die het wil varen, aldus de premier na zijn bezoek bij de Britse premier Theresa May in Londen. „De klok tikt.”

Rutte noemt het voor Nederland en het Nederlands bedrijfsleven belangrijk om ook na de brexit een goede relatie te hebben. Hij onderstreept de nauwe economische banden tussen de twee landen. Rutte had voor de ontmoeting al aangegeven snel meer helderheid te willen van de Britten over hun toekomstige relatie met de EU.

De Britten verlaten de EU over ruim een jaar. Daarna komt er mogelijk een overgangsperiode van maximaal twee jaar. De onderhandelingen tussen Londen en Brussel over de scheiding moeten in oktober zijn afgerond.