Rutte: medisch oordeel basis voor advies mondkapjes ouderenzorg

De richtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg om geen mondkapjes te gebruiken bij korte contacten, was gebaseerd op een medische beoordeling en níet op de schaarste aan mondkapjes die er toen was. Dat benadrukt premier Mark Rutte tegenover een verontwaardigde en boze oppositie tijdens het coronadebat dinsdag. De hele oppositie snapt niet dat het RIVM deze richtlijn uit het voorjaar opeens stilletjes wijzigde op 17 augustus.

Volgens de premier is de richtlijn veranderd, omdat het RIVM onduidelijkheid wilde wegnemen tussen twee richtlijnen. Die zijn toen gelijkgetrokken met elkaar, aldus Rutte. Hij zei dat RIVM-directeur Jaap van Dissel inmiddels heeft toegegeven dat het beter zou zijn geweest als de aanpassing duidelijker was gemeld.

De oppositie wil weten welk wetenschappelijk onderzoek er ten grondslag lag aan de richtlijn van het RIVM over de beschermingsmiddelen voor de verpleeghuizen. Daar raakten uiteindelijk duizenden patiënten besmet, van wie er velen overleden.