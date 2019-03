Rutte: Londen moet impasse oplossen

Premier Mark Rutte betreurt dat het Britse Lagerhuis het brexitakkoord opnieuw heeft verworpen. „Een oplossing voor de huidige impasse moet uit Londen komen.”

Mochten de Britten nu willen vragen om uitstel van de brexit, dan moeten zij wel met „een overtuigende rechtvaardiging” komen, waarschuwt Rutte. De Europese Unie hamert er al langer op dat zij het Verenigd Koninkrijk alleen meer tijd gunt als zij erop mag rekenen dat dat respijt ook een oplossing oplevert.

Het Britse parlement stemt woensdag of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie dan maar zonder goede scheidingsafspraken moet verlaten. Als het Lagerhuis ook dat afwijst, stemt het een dag later over uitstel van de brexit.