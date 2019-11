Rutte: laat stikstof niet alles lamleggen

De crisis in de bouw als gevolg van milieubeperkingen betekent niet dat alle projecten stil hoeven te liggen. „Er kan al heel veel wel”, bezweert minister-president Mark Rutte. Zijn „grootste nachtmerrie” is dat „wat wél kan niet gebeurt”, en dat daardoor onnodig banen verloren gaan.

Rutte bezocht woensdag een bouwplaats in Utrecht waar een bedrijventerrein wordt omgevormd tot een woonwijk. Volgens de premier kan, mede „omdat deze gemeente heel druk bezig is geweest om heel veel te regelen”, aan dat project gewoon worden doorgewerkt. „En dat is ook wel een boodschap aan Nederland”, vindt Rutte.

Het kabinet probeert nog deze week stappen te zetten zodat bouwers weer aan de slag kunnen om bijvoorbeeld woningen te bouwen en wegen aan te leggen. Veel projecten liggen stil door een uitspraak eind mei van de de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat te makkelijk vergunningen zijn verleend voor projecten waarbij schadelijke stikstofverbindingen in kwetsbare natuurgebieden neerslaan.