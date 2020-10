Nederland gaat in feite in „gedeeltelijke lockdown”. Die mededeling had premier Mark Rutte op zijn persconferentie dinsdagavond. De horeca gaan voorlopig dicht, alcoholverkoop wordt ’s avonds en ’s nachts verboden en er gaat een streep door koopavonden.

Met die maatregelen probeert het kabinet volgens Rutte de verspreiding van het virus tegen te gaan zonder dat de gevolgen voor de samenleving te groot zijn.