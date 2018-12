Rutte: Klimaatdoelen halen door innovatie

Nederland moet wereldwijd toonaangevend worden in het bedenken van innovatieve oplossingen voor het klimaatvraagstuk.

Dat zei premier Mark Rutte maandag in een interview in de Volkskrant.

Alleen dan kan het beoogde doel om de uitstoot van broeikasgassen de komende twaalf jaar te halveren, worden behaald, en wel op zo’n manier dat alle burgers de veranderingen kunnen meemaken, aldus de premier.

Rutte weerspreekt het beeld dat de vrijdag gepresenteerde voorstellen uit het ontwerp-klimaatakkoord alleen maar verzet oproepen. „Er zijn veel Nederlanders die zich zorgen maken dat we de klimaatschuld overlaten aan de volgende generatie. Het klassieke liberale denken geldt niet alleen voor de staatsschuld, maar ook voor het klimaat.”

In het interview zegt de premier verder niet bang te zijn dat de VVD door de klimaatplannen haar imago van autovriendelijke partij zal verspelen. „Heel plat: de VVD zal altijd de vroempartij blijven. Een auto blijft voor de VVD belangrijk.”

Rutte denkt dat auto’s in korte tijd een stuk milieuvriendelijker kunnen worden gemaakt. „De innovatie zal zich als een hockeystick ontwikkelen, opeens gaat de curve steil omhoog.”

In het ontwerp-klimaatakkoord wordt onder meer voorgesteld dat vervuilende bedrijven vanaf 2019 verduurzamingsplannen moeten maken. Voor ondernemingen die investeren in CO2-besparing, worden subsidies beschikbaar gesteld.

Zo’n 30.000 tot 50.000 woningen zouden uiterlijk eind 2021 aardgasvrij moeten worden. Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen huishoudens hun woning verwarmen met een warmtepomp of via een aansluiting op een (gemeentelijk) warmtenet.

Om het kopen van elektrische auto’s aan te moedigen, stellen de klimaatonderhandelaars hogere accijnzen en het zwaarder belasten van motorrijtuigen voor.

Komend voorjaar moet het kabinet beslissen welke maatregelen het uiteindelijk neemt. In de tussentijd laat de regering in kaart brengen of de voorstellen van de klimaatonderhandelaars voldoende zijn voor de beoogde CO2-reductie, én tot welke lastenverzwaring de klimaatmaatregelen leiden.

De VVD’ers Wiegel, Remkes en Broekers-Knol waarschuwden hun partij de afgelopen dagen via De Telegraaf om burgers niet te overvragen.