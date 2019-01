Rutte: kinderpardon ingewikkelde kwestie

Het is moeilijk voor de regeringscoalitie om in het conflict over verruiming van het kinderpardon „bij elkaar te komen.” Het is een ingewikkelde politieke kwestie, zegt premier Mark Rutte in zijn eerste commentaar op de jongste ruzie bij de vier regeringspartijen.

Rutte hoopt er „zo snel mogelijk” uit te komen en denkt dat de vier coalitiepartijen het eens worden, maar weet niet of dat al lukt vóór een debat over de kwestie woensdag. Niemand laat zich onder druk zetten, meent de premier.

Rutte noemt het verstandig er verder niets over los te laten: „Het bevordert niet de oplossing.”

CDA, D66 en ChristenUnie willen een soepeler pardon voor asielzoekers met kinderen die hier zijn ‘geworteld’. Ruttes VVD voelt er niets voor. Het conflict spitst zich toe op een tijdelijke ‘uitzetstop’ voor kinderen die kans maken alsnog te mogen blijven.