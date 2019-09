Rutte: kijken naar extra geld leraren in 2020

Premier Mark Rutte wil kijken of er voor volgend jaar al eenmalig extra geld beschikbaar is om het lerarentekort tegen te gaan. Hij wil dan wel dat in de sector eerst een nieuwe cao wordt gesloten.

Het kabinet is bereid „de komende weken” te kijken of er geld beschikbaar is voor het „oplossen van urgente knelpunten met betrekking tot het lerarentekort”. Hij stemde in met de linkse oppositie, die vroeg om meer salaris om het vak aantrekkelijker te maken. Het lerarentekort is een van de belangrijkste onderwerpen in het debat over de Prinsjesdagplannen van het kabinet.

Rutte wil nog kijken wat het bedrag zou kunnen zijn. Hij roept schoolbestuurders en vakbonden wel op eerst tot een cao te komen met het geld dat daarvoor beschikbaar is. „Als het lerarentekort voor iedereen deze hoge urgentie heeft, dan is het ook logisch dat nu het geld voor deze sector niet op de plank blijft liggen”, aldus de premier.

De oppositie toonde zich tevreden. PvdA’er Lodewijk Asscher sprak van een „belangrijke doorbraak”. Volgens hem is ruim een half miljard euro nodig. Hij wees er wel op dat er niet incidenteel, maar structureel geld nodig is om de lonen te verhogen in het basisonderwijs. Rutte zei later dat „er niet veel licht zit” tussen zijn woorden en die van Asscher.

Ook Jesse Klaver (GroenLinks) vindt het „mooi” dat het kabinet met extra geld wil komen. Maar hij verzet zich tegen de koppeling met de cao. „Dat werkt verpestend voor de sector.” De premier wilde niet toegeven aan de eis van de leider van GroenLinks. „Ik hou eraan vast”. Hij wil zo druk houden op de sector.