Rutte „kiest ervoor” geen commentaar te geven

Minister-president Mark Rutte ging maandag tijdens zijn bezoek aan Curaçao niet in op de crisis in het kabinet rond het kinderpardon. Rutte stelde dat hij 9000 kilometer ver weg was van Nederland, dat hij niet op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en er in Den Haag een vicepremier zit die prima antwoord kan geven op vragen hierover.

„Als ik in het buitenland ben, dan kies ik er voor geen commentaar op binnenlandse aangelegenheden te geven”, aldus Rutte tijdens een persconferentie met de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath maandagmiddag (lokale tijd) op Curaçao.

