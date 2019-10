Rutte kan Kamer weinig beloven over Turkije

Premier Mark Rutte gaat actief kijken of er tijdens de Europese top van staats- en regeringsleiders steun is voor extra maatregelen tegen Turkije vanwege de invasie in het noorden van Syrië. Maar hij maakte de Tweede Kamer direct duidelijk weinig hoop te hebben dat het iets oplevert. „Ik ben niet heel positief.”

Hij gaat onder meer proberen het wapenembargo tegen Turkije aan te scherpen. De Kamer wil harde sancties tegen Turkije. Daarvoor is unanimiteit binnen de EU nodig en die is er niet. Dat de Fransen wat verder willen gaan tegen Ankara geeft Rutte nog wat „hoop”.

Het kabinet gaat op verzoek van de Kamer wel kijken of er nog extra humanitaire hulp kan worden gegeven aan de regio. „We kijken positief naar dit punt”, zei minister Ank Bijleveld (Defensie) die in het debat Stef Blok van Buitenlandse Zaken verving.