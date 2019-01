Rutte: Kamervoorzitter Dolman naoorlogs icoon

De vorige week overleden oud-voorzitter van de Tweede Kamer Dick Dolman was een „naoorlogs icoon”. Dolman was „gezaghebbend en gezichtsbepalend”, zei premier Mark Rutte in de Tweede Kamer, die de overleden PvdA’er donderdag herdacht.

Dolman hanteerde vanaf 1979 tien jaar lang de hamer in de Kamer. Zijn zakelijke, maar niet kleurloze optreden heeft de jeugd van veel huidige Kamerleden gekleurd, zei Rutte. Dolman hield wel van „een gebbetje” en stelde eens Kamervragen aan een minister uit naam van de Tegenpartij van Van Kooten en De Bie-typetjes Jacobse en Van Es.

Maar Dolman hield de teugels in de Kamer strak, hoe „zoet” die ook was. Er moesten nu eenmaal wel „een paar pappenheimers in de gaten worden gehouden”, zo citeerde de huidige voorzitter Khadija Arib haar voorganger.

Arib memoreerde dat dagblad Trouw Dolman nog maar een paar jaar geleden had uitgeroepen tot de beste voorzitter die de Kamer na de Tweede Wereldoorlog heeft gehad. Dat kon Dolman zelf niet tegenspreken, zei hij onlangs nog.