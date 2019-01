Rutte: Kabinet wil klimaatdoel halen

Het kabinet gaat proberen de klimaatdoelen van 2020 te halen. „Het doel is om dit doel te halen”, zei minister-president Mark Rutte vrijdag na de ministerraad, maar het kabinet zal geen „draconische maatregelen” nemen. „Het doel heiligt niet alle middelen.”

De rechter heeft eerder bepaald in het zogenoemde Urgenda-vonnis dat de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart moet zijn teruggebracht in vergelijking met 1990. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt dat in het beste geval 24 procent, in het slechtste 17 procent.

„We willen echt het doel halen, dat is onze ambitie”, verklaarde Rutte. Hij erkent dat er nog veel werk verzet moet worden om het doel te halen. Het kabinet komt in april met maatregelen. Die moeten uitvoerbaar zijn, draagvlak en politieke steun hebben, benadrukte de premier.

Kabinet: in april maatregelen klimaatdoelen

Wijzen naar anderen is te makkelijk: een beter klimaat begint bij jezelf