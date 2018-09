Rutte: Italiaanse begrotingsplannen zorgelijk

Het kabinet maakt zich „zeer bezorgd” over de begrotingsplannen van het Italiaanse kabinet. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij wees op de hoge staatsschuld in Italië, die „uit mijn hoofd gezegd 130 tot 135 procent bedraagt”. Er zijn EU-afspraken dat de staatsschuld niet boven de 60 procent van het nationaal inkomen mag komen, terwijl in Nederland de schuld volgend jaar minder dan 50 procent bedraagt. Rutte wees er ook op dat de financiële markten reageren op de hoge overheidsuitgaven in Italië.

De Italiaanse regering wil ondanks haar problematische financiële situatie haar bestedingen flink opschroeven om de campagnebeloftes van de coalitiepartijen te kunnen betalen. Ze wil onder meer belastingverhogingen terugdraaien, de pensioenleeftijd verlagen en een basisinkomen mogelijk maken.

Voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement, zelf ook een Italiaan, heeft al zeer kritisch gereageerd op de plannen van de Italiaanse regering. Volgens hem zullen die de Italiaanse spaarders in problemen brengen.