Rutte: Italië moet snel budgetregels volgen

Italië moet „rapido”, oftewel snel, de Europese begrotingsregels naleven. „Premier Conte moet gewoon zijn huiswerk doen”, zei premier Mark Rutte na afloop van een tweedaagse EU-top in Brussel. „Wij gaan de begrotingsregels niet veranderen.”

De minister-president reageerde op uitspraken van zijn collega Giuseppe Conte in de marge van de bijeenkomst. Volgens de Italiaan moet de EU haar begrotingsregels aanpassen en meer focussen op groei in plaats van bezuinigen en hervormen. Italië hangt een strafprocedure van de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, boven het hoofd omdat het land afspraken over het omlaag brengen van het begrotingstekort en de enorme staatsschuld aan zijn laars lapt.

In een brief van zes kantjes aan de commissie schrijft Conte dat Italië binnenkort extra belastinginkomsten binnenkrijgt en dat hij betere groeicijfers verwacht binnen enkele weken, waardoor het begrotingstekort zal dalen richting 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hij pleit daarom voor een blijvende dialoog met Brussel om een strafprocedure te voorkomen.