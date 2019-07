Rutte ingenomen met post Timmermans

Premier Mark Rutte vindt dat Frans Timmermans „een hele mooie plek” krijgt, en blijft houden, als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. „Dat is goed voor Nederland, een senior positie. Al was het voorzitterschap nog mooier geweest”, zei hij na afloop van de EU-top waar de 28 leiders een akkoord bereikten over de verdeling van de topfuncties in de EU.

„Timmermans gaat en blijft een centrale rol spelen. Hij doet dat al met verve.” Volgens de premier krijgt de Europese Commissie met de Duitse Ursula von der Leyen, die hij „een stevige tante” noemde, aan het hoofd en Timmermans samen met de Deense Margrethe Vestager als hoogste vicevoorzitters „een sterk team aan leiding.”

Rutte zei maandag te beseffen dat het voorzitterschap vanwege het verzet van tien vooral oost-Europese landen tegen Timmermans waarschijnlijk een verloren zaak was.