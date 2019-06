Rutte in de weer met overleg over topbanen EU

Mark Rutte en vijf andere premiers die gezamenlijk de liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten in de EU vertegenwoordigen, vergaderen donderdag voorafgaand aan een tweedaagse top opnieuw over de EU-topbanen die de komende tijd moeten worden verdeeld. Dat bevestigen diplomaten in Brussel.

EU-president Donald Tusk wil dat de 28 EU-leiders op de top donderdag en vrijdag hun kandidaat voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie voor de komende vijf jaar bepalen. Het Europees Parlement, dat eist dat de voorzitter uit zijn midden komt, moet de voordracht goedkeuren.

Ook moet de opvolging van Tusk zelf en EU-buitenlandchef Federica Mogherini worden geregeld voor 1 november. In de banencarrousel is eveneens de functie van president van de Europese Centrale Bank, nu ingevuld door Mario Draghi, opgenomen.

Naast Rutte schuift zijn liberale collega Charles Michel (België) aan. Voor de sociaaldemocraten komen de Spaanse en Portugese minister-presidenten Pedro Sánchez en António Costa, voor de christendemocraten de premiers van Kroatië (Andrej Plenkovic) en Letland (Krišjānis Karins).