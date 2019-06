Rutte in Azië, ook over ‘poppetjes’ Brussel

Premier Mark Rutte is samen met andere Europese leiders eind deze week in Japan voor de G20, de top van belangrijkste economieën. Het is te verwachten dat daar achter de schermen de onderhandelingen verdergaan over de bezetting van belangrijke Europese functies, want zondag volgt een speciale top in Brussel over de ‘poppetjes’.

Rutte gaat eerst naar China. Daar is hij donderdag samen met de Chinese premier Li Keqiang en oud-VN-topman Ban Ki-moon bij de oprichting van het Chinese kantoor van het Global Center on Adaptation. Internationale experts, instellingen en bedrijven werken hier samen tegen klimaatverandering.

Vrijdag en zaterdag zijn Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën in Osaka (Japan) op de G20. De premier zal hier met de Europese leiders uit onder meer Duitsland en Frankrijk verder praten over de verdeling van vrijkomende topfuncties in de EU. Tot nu toe is het niet gelukt overeenstemming te vinden over onder meer een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.