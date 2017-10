Rutte III laat inperking topinkomens lopen

Het nieuwe kabinet gaat de topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector niet verder aanpakken. Het wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat niemand in de toekomst meer dan een minister verdient blijft op de plank liggen, bevestigt een woordvoerder van een van de coalitiepartijen na berichtgeving in de Telegraaf.

Voor topbestuurders geldt al dat zij niet meer dan een minister mogen verdienen (179.000 euro). Op hoge adviseurs en medewerkers van (semi)publieke instanties die net onder de top zitten, zijn de huidige regels echter niet van toepassing.

Uitzonderingen voor topadviseurs zouden nodig zijn, luidt de kritiek op verdere aanscherping van de Wet Normering Topinkomens. Anders zou de overheid bijvoorbeeld niet de juiste financiƫle of ICT-specialisten kunnen aantrekken, aldus de woordvoerder.

Een van de vaakst genoemde namen in dit verband is voormalig hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Bernard Welten. Die verdient tegenwoordig als adviseur ruim 267.000 euro. Zijn baas, Erik Akerboom, krijgt 148.000 euro. De kritiek op de topsalarissen richt zich ook vaak op de publieke omroep, waar presentatoren als Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk ruim meer dan een minister verdienen.

Eerder dit jaar bleek het aantal grootverdieners bij de politie sinds 2015 flink te zijn gestegen, van zeven naar 24.