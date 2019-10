Rutte huiverig voor aanpassen pensioenregels

Premier Mark Rutte is zeer huiverig om de rekenrente te verhogen zodat de pensioenfondsen volgend jaar hun oudedagsuitkeringen niet hoeven te korten. Rutte liet dat dinsdagavond blijken in de Eerste Kamer. Volgens hem komt het hanteren van andere regels neer op „het uitgeven van geld voor het verdiend is”.

Een groep prominente deskundigen heeft geadviseerd de pensioenregels minder streng te maken. Pensioenfondsen zouden niet alleen rekening moeten houden met de op dit moment zeer lage rente, maar ook met de veel hogere rendementen op hun beleggingen.

Volgens Rutte wordt die suggestie „serieus gewogen”. Maar hij is niet bereid een aparte commissie in te stellen om het idee nader te bestuderen, zei hij in reactie op 50PLUS-senator Martin van Rooijen. Rutte onderstreepte dat de rendementen van de pensioenfondsen weliswaar hoog zijn, maar dat hun verplichtingen ook zijn toegenomen.

Het kabinet zal op 20 november aan de Tweede Kamer laten weten hoe het „onnodige pensioenkortingen” wil voorkomen, beloofde Rutte.