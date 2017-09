Rutte houdt vertrouwen in Hennis

Premier Mark Rutte heeft nog altijd vertrouwen in minister van Defensie Jeanine Hennis. Dat zei hij donderdag in reactie op het zeer kritische rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het dodelijke ongeval met mortieren in Mali.

„Ja, dat vind ik zeker”, zei Rutte op de vraag of Hennis kan aanblijven. Verder wilde hij niet op de zaak ingaan.

De OVV concludeerde dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de militairen in Mali. Het ongeval met het mortier vorig jaar kostte aan twee militairen het leven, een derde raakte zwaargewond. Zowel de veiligheid van de granaten als de medische verzorging was niet op orde, aldus de OVV.