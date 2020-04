Rutte: hoor eerst medici aan, dan pas econoom of gedragsexpert

Het kabinet blijft bij het besluit of het de coronamaatregelen kan versoepelen alleen varen op het kompas van medici. Pas als die daarvoor ruimte zien, vraagt het kabinet ook advies aan bijvoorbeeld onderwijskundigen, gedragsexperts en economen, zegt premier Mark Rutte.

Het kabinet laat zich sinds de uitbraak van het coronavirus adviseren door het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), waarin virologen, microbiologen en artsen zitten. Maar nu het virus niet meer zo snel om zich heen grijpt en de strenge maatregelen steeds meer gaan knellen, denkt het kabinet erover na of de samenleving weer voorzichtig op gang kan komen. Om te beslissen hoe dat het beste kan, moet je ook weten hoe bijvoorbeeld schoolkinderen en reizigers in het ov zich dan gaan gedragen, stellen onder andere PvdA en GroenLinks.

De oppositiepartijen vroegen Rutte om het OMT uit te breiden met bijvoorbeeld onderwijskundigen en gedragsdeskundigen. Die kunnen bijvoorbeeld inschatten of mensen op hun werk 1,5 meter afstand zullen bewaren, of toch beter een mondkapje zouden kunnen dragen. Maar daar wil de premier niet aan. Eerst is het woord aan medici, dan pas aan andere deskundigen, zegt Rutte.