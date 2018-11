Rutte hoopt eind te komen met pensioenoverleg

Minister-president Mark Rutte hoopt woensdag stappen te zetten richting een pensioenakkoord tussen werkgevers en vakbonden. Wanneer hij verwacht dat de partijen er helemaal uit zullen zijn, wilde de premier niet zeggen. „Ik denk nog niet vandaag, maar we proberen een eind te komen.”

Dat Rutte voor de tweede keer deze week zelf aan tafel zit bij het pensioenoverleg, duidt er volgens kenners op dat de onderhandelingen in de eindfase zijn beland en een akkoord mogelijk nabij is. Zelf zei de premier dat aan zijn aanwezigheid geen conclusies moeten worden verbonden. „Er zit geen groot plan achter, soms schuif ik aan”, zei hij.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) spreekt al een paar maanden met werkgevers en bonden over vernieuwing van het pensioenstelsel. Hij zei geen idee te hebben of deze week de doorbraak lukt: „Ik ben zeer gemotiveerd om er uit te komen. Het is altijd spannend.”

Het pensioen is een arbeidsvoorwaarde en daarmee vooral een zaak tussen werkgevers en werknemers. Voor het kabinet is desondanks een belangrijke rol weggelegd in de onderhandelingen. Met aanpassingen aan bijvoorbeeld de AOW kan de pijn worden verzacht die de hervorming van het stelsel bij sommige groepen veroorzaakt.