Rutte hoopt dat recht in Suriname functioneert

Het kabinet volgt „met grote aandacht” of de rechtszaak over de Surinaamse Decembermoorden „fatsoenlijk” verloopt. „Ik hoop dat het Surinaamse rechtsstelsel functioneert”, zegt premier Mark Rutte.

De rechter sprak vrijdag twee verdachten vrij. De belangrijkste verdachte, president Desi Bouterse, hoort mogelijk later op de dag of hij schuldig is bevonden.

Rutte wil de rechter niet voor de voeten lopen. Maar Bouterse „moet zich gewoon verantwoorden voor wat hij daar gedaan heeft”. Hij noemt het „van heel groot belang dat nu recht wordt gesproken en dat nabestaanden weten dat het Surinaamse rechtsstelsel functioneert”.