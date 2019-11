Rutte: Hoop dat het goed afloopt op Schiphol

Premier Mark Rutte „hoopt dat het goed afloopt” op Schiphol, waar de Koninklijke Marechaussee een verdachte situatie in een vliegtuig onderzoekt. Hij kan verder nog niets over de zaak zeggen, zei hij. „Er is nog geen nieuws over.”

Rutte wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de luchthaven. Hij „moet wel multitasken”, want hij is op een bijeenkomst van de VVD in het Overijsselse Vinkenbuurt over de problemen met de stikstofuitstoot.

De Tweede Kamer heeft een debat geschrapt zodat het kabinet zijn volle aandacht kan wijden aan wat er op Schiphol gaande is. Justitieminister Ferd Grapperhaus zou er vragen beantwoorden over de omgang met jihadisten, maar heeft ook een spilfunctie als de veiligheid ergens acuut in het geding is.

Passagiers veilig uit vliegtuig op Schiphol