Rutte: hogere besmettingscijfers op zich nog niet ernstig

De lichte stijging in het aantal coronabesmettingen de afgelopen drie dagen „is op zich nog niet ernstig. Op weekbasis is er een afname van 30 procent en ook het reproductiegetal is een eindje onder de 1. Bovendien worden minder mensen in het ziekenhuis opgenomen”, zegt premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat cijfer is belangrijk, omdat het aantoont dat een besmet persoon minder dan één ander aansteekt en het coronavirus dan langzaam uitdooft.

Vrijdag werden 6109 nieuwe besmettingen gemeld, terwijl dat tot dinsdag nog was gedaald naar 4681. Deskundigen zijn niet overbezorgd over de recente stijging, stelt Rutte, „maar we volgen het heel kritisch”.

Volgens hem zijn er sowieso nog te veel mensen besmet met het coronavirus. Zo liggen er nog veel mensen in het ziekenhuis, waardoor reguliere zorg blijft afgeschaald. „Alles bij elkaar opgeteld zijn we er absoluut nog niet.”

Tegelijk was het volgens hem „ook niet voorzien dat we nu al op ongeveer 3500 nieuwe besmettingen per dag zouden zitten.” Aan dat aantal zijn ongeveer tien opnames op de intensive care gekoppeld. Die aantallen zijn volgens de modellen pas voorzien in de eerste of tweede week van december, aldus Rutte.