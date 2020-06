Rutte herhaalt: Gemeentezang in kerk nu nog even niet

Aan zijn opmerking dat gezamenlijk zingen tijdens kerkdiensten voorlopig niet aan de orde kan zijn, lag een vrij stevig advies van het Outbreak Management Team (OMT) ten grondslag.

Dat beklemtoonde premier Rutte donderdagavond tijdens een Tweede Kamerdebat.

De minister-president kwam op het onderwerp terug na een vraag van SGP-Kamerlid Van der Staaij. Die zei heel goed te begrijpen dat ook voor de kerken voorzichtigheid geboden is, maar toonde zich tegelijk verbaasd omdat Rutte woensdagavond op een persconferentie uitspraken deed „die er op neerkwamen dat zingen in kerken zo ongeveer verboden is.”

Waarom, zo vroeg Van der Staaij, repte de premier met geen enkel woord over de mogelijkheden die er zijn voor het beperken van de risico’s om al zingend het virus te verspreiden? „Zoals: ingetogen zingen, anderhalve meter afstand in acht nemen en vooraf informeren of mensen klachten hebben”, zo somde het Kamerlid op.

Tussen beide politici ontspon zich vervolgens een levendig debat over de vraag in hoeverre de risico’s van de samenzang wetenschappelijk zijn onderbouwd. Rutte sprak over adviezen die „vrij stevig” waren. Van der Staaij verwees naar een uiteenzetting van chef infectieziektenbestrijding prof. J. van Dissel van het RIVM van donderdagmiddag in het Kamergebouw. Die betoogde dat de adviezen „niet eenduidig” zijn en dat het OMT om die reden had gezocht naar een „tijdelijk compromis.” Dat komt erop neer dat voorlopig alleen een klein koor op een podium voorin de kerk mag zingen.

„Onze interpretatie van de adviezen is: Je moet het niet doen”, aldus Rutte. Hij voegde er aan toe dat wanneer dit genuanceerder ligt minister Grapperhaus van Eredienst graag bereid is het gesprek met de kerken over de gemeentezang voort te zetten.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal later op de avond nog nader ingaan op de gemeentezang. De SGP wil in elk geval voorkomen dat het kabinet de veiligheidsregio’s zal opdragen een samenzangverbod voor kerken op te nemen in hun veiligheidsinstructies, omdat dat in het ergste geval zou kunnen betekenen dat toezichthouders hierop gaan handhaven.

