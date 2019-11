Rutte: Helemaal achter wachtgeld Dijkhoff

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft het volste recht dat hij wachtgeld ontvangt naast zijn salaris als Tweede Kamerlid, vindt premier Mark Rutte. Maar toen Rutte daar zelf aanspraak op kon maken heeft hij dat niet gedaan, als hij zich goed herinnert.

Dijkhoff krijgt wachtgeld bovenop zijn salaris, omdat hij als minister meer verdiende dan nu. Andere ex-bewindslieden die in de Kamer zijn beland, zoals de PvdA’ers Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen, hebben daarvan afgezien. Maar Rutte staat „er volledig achter” dat zijn partijgenoot dit doet. „Dat is een recht wat je hebt, dat is gewoon onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.”

De premier wil er voorlopig geen werk van maken om de regeling te veranderen. „Dat heeft voor mij nu geen prioriteit.”

Rutte gaat nog „definitief checken” of hij inderdaad heeft afgezien van wachtgeld toen hij na zijn tijd als staatssecretaris in de Kamer kwam. „U kent mijn legendarische geheugen. Ik wil het even zeker weten.”

De wachtgeldregeling is „adequaat”, vindt ook verantwoordelijk minister Raymond Knops. Wel heeft hij een aantal „verbeteringen” voorgesteld, zoals gratis sollicitatietraining voor Kamerleden die broeden op een vertrek. Hij hoopt ze zo sneller aan een nieuwe baan te helpen, zodat ze minder aanspraak maken op wachtgeld.

Wil de Tweede Kamer nog meer aanpassen, dan zal dat wel blijken zodra de Kamer zich over die voorstellen buigt. „Dan kan dat ook onderwerp van gesprek zijn.”