Rutte hekelt ‘onacceptabele’ uitlatingen Erdogan richting Macron

Ook premier Mark Rutte vindt de woorden van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voor zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron „onacceptabel”. Erdogan vroeg zich zaterdag, ontstemd dat Macron zich de afgelopen dagen scherp uitliet over de islam, hardop af of de Franse president wel goed bij zijn hoofd is en raadde hem aan langs de psychiater te gaan.

„Nederland blijft met Frankrijk pal voor de gemeenschappelijke waarden van de EU staan”, liet Rutte maandag weten in een tweet. „Voor het vrije woord en tegen extremisme en radicalisme.”

Macron heeft zich na de moord op de Franse docent Samuel Paty door een moslimextremist fel uitgesproken tegen radicalisme en voor een striktere scheiding tussen kerk en staat. Afgelopen weekend maakten onder anderen EU-president Charles Michel, EU-buitenlandchef Josep Borrell en meerdere andere Europese regeringsleiders al bezwaar tegen Erdogans uitlatingen in reactie hierop, die de Turkse president zondag nog eens herhaalde. Frankrijk noemde ze onbeschoft en riep zijn ambassadeur terug.