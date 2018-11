Rutte hekelt ,,extreme opvattingen"

Extreme opvattingen mogen niet de overhand krijgen in de politiek. Premier Mark Rutte zei dat zaterdag tijdens een VVD-bijeenkomst in Den Bosch. Nederland is volgens hem een van de succesvolste land in de wereld. Dat ,,tere bezit" dient beschermd te worden tegen aanhangers van radicale standpunten en ,,neezeggers". Rutte pleitte voor het ,,op een verstandige manier bij elkaar brengen" van uiteenlopende opvattingen.

Als voorbeeld noemde hij het pensioenoverleg, dat afgelopen week stuk liep doordat de vakbonden het bod van het kabinet afwezen. Rutte liet zich hierover niet gedetailleerd uit, maar ,,blijft hoopvol" dat het toch lukt een uitweg te vinden.

Hij ging ook in op de tegenstellingen rond Zwarte Piet. Hij noemde het ,,heel normaal" dat hierover discussie is. Volgens hem is het een taak van de overheid te zorgen dat die ordelijk gevoerd kan worden. Rutte nam opnieuw scherp afstand van discriminerende uitlatingen van voorstanders van Zwarte Piet vorige week. Maar hij is ervan overtuigd dat ,,het overgrote deel" van de Nederlanders geen extremen wil.