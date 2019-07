Rutte heeft geen nieuws over missies voor Trump

Het Amerikaanse verzoek voor een bijdrage aan militaire missies in Syrië en de Straat van Hormuz staat niet op de agenda tijdens zijn gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump, zei premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad. „We zijn het nog aan het bespreken en nemen daar de tijd voor”.

Hij gaat donderdag naar het Witte Huis. Trump kan de kwestie wel aan de orde stellen, „maar ik heb volgende week niets nieuws te melden”. Hij zal in dat geval laten weten dat de verzoeken zorgvuldig worden bestudeerd, maar dat de procedure nog niet is afgerond. Vermoedelijk neemt het kabinet medio volgende maand een besluit.

De Amerikanen hebben gevraagd om een bijdrage aan de stabilisatie van het noorden van Syrië. Rutte herhaalde dat Nederland in elk geval geen grondtroepen zal leveren. Om het scheepvaartverkeer in de cruciale Straat van Hormuz tussen Iran en de verenigde Arabische Emiraten te beveiligen overweegt het kabinet een fregat beschikbaar te stellen, meldden ingewijden eerder.

Rutte ziet met het vertrek van de Britten uit de Europese Unie voor Nederland een nieuwe rol weggelegd in de relatie met de VS. Hij zal Nederland presenteren als de toegangspoort tot Europa. Groot-Brittannië was „traditioneel hun eerste point of contact”. Die plek moet Nederland als „meest trans-Atlantisch georiënteerde land” van de overgebleven EU-lidstaten overnemen. „Dit betekent ook dat je de dialoog intensief moet voeren.”