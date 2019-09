Rutte heeft eerste ontmoeting met premier Johnson

Premier Mark Rutte heeft in New York voor de eerste keer een ontmoeting gehad met Boris Johnson als premier van het Verenigd Koninkrijk. Rutte benadrukte dat de Britten aan zet zijn om met bruikbare voorstellen te komen om een einde te maken aan de brexit-impasse.

„Brexit zonder deal is onwenselijk, maar we zijn ook daar op voorbereid”, twitterde Rutte na het gesprek, dat hij als goed bestempelde. Het vond plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Rutte had eerder al wel telefonisch contact met de Britse premier, die sinds twee maanden het land bestuurt. Ook toen Johnson nog geen premier was, hebben ze elkaar ontmoet. Johnson wil dat Groot-Brittannië op 31 oktober de Europese Unie verlaat, met of zonder afspraken.