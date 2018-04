Rutte: heb verkeerde indruk gewekt over memo’s

Premier Mark Rutte erkent dat hij een verkeerde indruk heeft gewekt over het bestaan van de memo’s over de dividendbelasting waarom de oppositie vroeg. „Ik heb de indruk gewekt met mijn antwoord dat die stukken er niet waren”, zegt Rutte. „Die blijken er wel te zijn.”

Rutte blijft erbij dat hij zich het bestaan van ambtelijke stukken over de omstreden afschaffing van de heffing op de winstuitkering van bedrijven aan aandeelhouders niet herinnerde. „Had ik het kunnen weten? Ja, mogelijk wel. Maar ik wist het niet.”

Het kabinet moest de afgelopen dagen toegeven dat de memo’s toch bestonden en besloot ze alsnog met de Tweede Kamer te delen. Die riep de premier dinsdag al naar de Kamer om tijdens het Vragenuur verantwoording af te leggen over de kwestie. Het kabinet probeert de documenten dinsdag nog naar de Kamer te sturen, waarna woensdag vermoedelijk nog een compleet Kamerdebat volgt.

Dat het kabinet de memo’s toch vrijgeeft, hoewel het dat eigenlijk schadelijk vindt, is een besluit van Rutte zelf, zegt hij. Het kabinet wil zo een eind maken aan „de verwarring”. Hij spreekt tegen dat de regeringspartijen hem daartoe hebben gedwongen, zoals PvdA-leider Lodewijk Asscher suggereerde. Wel is het „in een coalitie normaal dat je met elkaar over dat soort dingen overlegt”, zei Rutte.

Asscher, die het initiatief had genomen om de premier naar de Kamer te roepen, vraagt zich af of Rutte „een pathologische niet-weter” is. Hij verwees naar het optreden van de eerste minister in onder meer de affaire rond het verdwenen bonnetje van de zogeheten Teevendeal en naar de leugen van ex-minister Halbe Zijlstra.