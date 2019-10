Rutte: hardere veroordeling Turkije niet gelukt

Premier Mark Rutte had graag gezien dat de EU zich steviger zou uitspreken over de Turkse inval in Noord-Syrië, maar dat is op de EU-top niet gelukt. „Maar daar was ik ook al bang voor eerlijk gezegd”, zei de premier na afloop van de eerste dag van de top in Brussel.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken gaven maandag in Luxemburg een verklaring af waarin zij de aanval veroordelen en Ankara oproepen direct met de militaire acties in het gebied te stoppen. Ook beloofden ze de wapenexport nationaal te stoppen, maar tot een Europees wapenembargo kwam het niet. „Met die verklaring ben ik wel gelukkig maar ik denk toch dat we meer moeten doen”, had Rutte vooraf gezegd. De leiders kwamen niet verder dan een bevestiging ervan.

De premier is „niet ontevreden over de mate van eensgezindheid” onder de regeringsleiders „over het ernstige feit dat Turkije de stabiliteit in de regio in gevaar heeft gebracht”. Hij zei niets te kunnen zeggen over de afspraak die de Turkse president Recep Erdogan en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence hebben gemaakt over een rustperiode in Noord-Syrië.