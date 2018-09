Rutte hamert op samenwerking in speech VN

In een speech voor de Verenigde Naties gaat premier Mark Rutte het belang van samenwerking tussen landen en organisaties benadrukken. Hij doet dat woensdag tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN in New York.

Nederland is dit jaar lid van de Veiligheidsraad van de VN, als een van de tien tijdelijke leden. Een jaar geleden benadrukte Rutte in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering het belang van een sterke VN. Hij kondigde toen aan dat Nederland zich daar speciaal voor zou gaan inzetten tijdens het lidmaatschap van de Veiligheidsraad.

Die raad is bedoeld om internationale vrede en veiligheid te handhaven. Als lid kan Nederland meebeslissen over onder andere VN-missies en het beschermen van mensen in conflictgebieden. Nederland maakt zich onder meer sterk voor effectievere vredesmissies.