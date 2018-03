Rutte hamert op betere vredesmissies VN

De vredesmissies van de Verenigde Naties (VN) moeten moderner en beter. Daarop hamerde premier Mark Rutte in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsraad van de VN in New York.

Volgens Rutte speelt het verzamelen van inlichtingen ter plekke een sleutelrol bij het slagen van een missie. Ook vindt hij het nodig dat landen elkaar volgens schema aflossen bij het leveren van materieel voor missies. Dat verlaagt bijvoorbeeld de drempel om mee te doen, aldus de premier. Hij sprak tijdens een speciaal debat over VN-vredesmissies dat door Nederland was georganiseerd als tijdelijk lid van de Veiligheidsraad.

Rutte pleitte ook voor een duidelijke strategie voor elke missie. VN-topman Antonio Guterres had kort daarvoor al gewaarschuwd dat een taakomschrijving voor een VN-missie er niet moet uitzien als een opgetuigde kerstboom: „Kerstmis is voorbij”.