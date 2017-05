Rutte had ‘prima dialoog’ met Trump

Premier Mark Rutte heeft donderdag op de NAVO-top in Brussel een „prima dialoog” gehad met Donald Trump. „Ik ga een prima relatie met hem opbouwen.”

De Amerikaanse president had eerder op de dag hard uitgehaald naar de NAVO-landen die nog geen 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie uitgeven. Op de vraag wat hij vond van Trumps „lompe gedrag” zei Rutte dat hij hem niet wil recenseren. „Dat heeft helemaal geen zin. Elk land kiest zijn eigen staatshoofd.” De sfeer aan de dinertafel was dan ook niet ijzig, vond de premier.

Trump dreigde eerder dat de VS minder gaan bijdragen aan de NAVO als lidstaten de 2 procentnorm niet halen. Dat zei hij ook nu weer, aldus minister Jeanine Hennis van Defensie.

Voor Nederland betekent dat zo’n 6 miljard euro per jaar erbij voor defensie. „Dat zal in de formatie een belangrijk onderwerp zijn. Ik heb gezegd dat ik ervoor sta dat we er stap voor stap naartoe werken. Je kunt dat niet in een keer uitgeven”, aldus Rutte.

Alle NAVO-landen die de norm nog niet halen, moeten elk jaar gaan rapporteren over hoe ze dat denken te gaan doen. Eind dit jaar moet de eerste rapportage worden ingeleverd, zo werd afgesproken.

Dat Trump niet expliciet zei dat een aanval op een lidstaat een aanval op allen is, zoals verwoord in artikel 5 van het NAVO-verdrag, baart het kabinet geen zorgen. Trump heeft gezegd dat de VS zich blijven inzetten voor een sterke NAVO, aldus Rutte. Dat betekent ook steun voor de collectieve veiligheid in artikel 5, klonk het bij minister Koenders van Buitenlandse Zaken. „Heel duidelijk. Daarom is deze top een succes.”