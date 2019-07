Premier Mark Rutte heeft zijn nieuwe Britse collega Boris Johnson gefeliciteerd en hem succes gewenst met zijn rol als premier. Rutte spreekt over „een grote verantwoordelijkheid met de naderende brexit-deadline” en de spanningen buiten Europa. In de belangrijke zeevaartroute de Straat van Hormuz heeft Iran een Britse tanker in beslag genomen.

Rutte zegt uit te kijken naar een goede samenwerking, zo laat hij op Twitter weten.