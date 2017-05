Rutte: grote communicatiefouten inzake Keizer

De communicatie bij de VVD in de affaire-Keizer verdiende „geen schoonheidsprijs”. Er zijn „grote fouten gemaakt”. VVD-leider Mark Rutte zei dat vrijdag tijdens een VVD-congres in Arnhem. Hij sprak nogmaals zijn waardering uit voor de eerder deze week afgetreden partijvoorzitter Henry Keizer.

Keizer raakte in opspraak toen bleek dat hij als begrafenisondernemer voor een prikje eigenaar was geworden van een groot crematiebedrijf, waarbij hij bovendien dubbele petten droeg. Hij legde zijn functie neer om de partij niet verder in diskrediet te brengen. Rutte prees Keizer als iemand die zich „met hart en ziel” aan het partijvoorzitterschap wijdde en een grote reorganisatie doorvoerde. „Hij heeft heel veel voor de partij gedaan”.