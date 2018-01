Rutte: Groningers de dupe van lange formatie

Dat de afwikkeling van de schade van de aardbevingen in Groningen al maanden stil ligt, is niet de schuld van Groningen zelf. De lange kabinetsformatie is de boosdoener, erkent premier Mark Rutte.

Veel Groningers namen aanstoot aan de woorden die Rutte vrijdag aan de schadeafhandeling in Groningen wijdde. Hij leek ook Groningse gemeenten, de provincie en andere betrokkenen de verantwoordelijkheid voor de vertraging in de schoenen te schuiven.

„Dat was zeker niet mijn bedoeling”, zei de minister-president in het televisieprogramma Buitenhof. „Ik heb niet gezegd dat het door Groningen komt dat het zo lang duurt. Dat is namelijk niet waar. De vertraging komt door de formatie” en „dat verwijt ik mezelf ook”.

Rutte sprak tegen dat het Rijk opzettelijk talmde met de onderhandelingen over het schadeprotocol zolang de formatie voortduurde.