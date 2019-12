Rutte: grondig nadenken over hervorming NAVO

Het is verstandig als de NAVO een expertgroep van „wijze personen” aanwijst om na te denken over politieke hervorming van het bondgenootschap. Premier Mark Rutte riep in Londen voorafgaand aan de NAVO-top in een discussie met zijn Canadese ambtgenoot Justin Trudeau op tot „fundamentele heroverweging”.

Rutte deed zijn oproep nadat de Amerikaanse president Donald Trump zijn Franse collega Emmanuel Macron de mantel had uitgeveegd over diens uitspraak dat de NAVO hersendood is. Macron vindt dat de discussie te veel over geld gaat, terwijl lidstaat Turkije zonder overleg Noord-Syrië is binnengevallen.

Duitsland stelde onlangs voor een groep deskundigen onder leiding van NAVO-topman Jens Stoltenberg in te stellen om zich te buigen over de strategie en de coördinatie bij de NAVO. Frankrijk deed een soortgelijk voorstel. „Ik denk niet dat je zeventig jaar als alliantie overleeft als je niet geregeld reflecteert”, viel Trudeau zijn Nederlandse collega bij.

Rutte ging ook in op de relatie met Rusland. Dialoog is nodig, maar het moet beginnen met druk, zei hij. „Laten we niet naïef zijn, aldus de premier, verwijzend naar de Russische inlijving van de Oekraïense Krim.