Rutte: Grenzen verdieping Europese interne markt voorlopig niet in beeld

De Europese interne markt –waarbinnen het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal tussen EU-lidstaten is gewaarborgd– is voorlopig nog niet af.

En dat is maar goed ook, betoogde premier Rutte dinsdag tijdens het debat over de komende EU-top. „Het is erg in het Nederlands belang zo lang mogelijk door te werken aan een verdere vervolmaking van de interne markt. Daardoor zal namelijk de economische groei in Europa toenemen.”

De SGP maakt zich zorgen over die uitbouw van de interne markt. „Commerciële overwegingen lijken voor dit kabinet wel erg zwaarwegend”, aldus SGP-Kamerlid Bisschop. Leidt die verdieping niet tot „het einde van de lidstaten?” vroeg hij bezorgd.

De SGP’er wilde van Rutte weten of er ook grenzen zitten aan de vervolmaking van de interne markt. „Eerlijk gezegd zijn we daar nog lang niet”, zei Rutte.

Leijten (SP) stelde dat de vervolmaking van de interne markt een zogenoemde notificatieplicht meebrengt. Als een gemeente bijvoorbeeld grenzen wil stellen aan het aantal plekken of nachten voor verhuur via Airbnb mag dat in de toekomst niet meer lokaal besloten worden; zo’n besluit moet eerst naar de Europese Commissie voor goedkeuring. „Dat grijpt dus diep in de democratische zeggenschap van gemeenteraden en Provinciale Staten in”, constateerde ze. „De regering is daarvoor. Dat heeft mij wel heel erg verbaasd.”

Rutte reageerde laconiek. „Dat is nou eenmaal de prijs die we betalen voor het lidmaatschap van de interne markt.” Hij is „blij” met de nieuwe procedure.

Turkije

De premier beloofde dat hij er in Brussel opnieuw voor zal pleiten om Turkije geen geld meer te geven om het land klaar te stomen voor een EU--lidmaatschap. Dat verdient Ankara volgens hem niet, gelet op de Turkse inval in de Syrische regio Afrin.