Rutte gelooft in ja-stem Brits parlement

„Het Britse parlement heeft alle reden hier ja tegen te zeggen.” Premier Mark Rutte zei dat over het brexitakkoord bij aankomst op de EU-top in Brussel. Het parlement in Londen buigt zich er zaterdag over. „Als ik naar de Britse rode lijnen kijk, zou ik zeggen tegen het Lagerhuis: wat wil je nog meer.”

Het wordt volgens Rutte wel spannend. Over een eventuele tegenstem, zoals drie keer eerder is gebeurd, wilde hij niets zeggen. „Laten we vieren dat er nu een deal lijkt te zijn die lijkt te kunnen vliegen, ook in het Lagerhuis.” Op de vraag of enige argwaan over Boris Johnson is gerechtvaardigd zei hij te vertrouwen op de goede intenties van Johnson.

Het lijkt er volgens Rutte op dat de deal voldoende zekerheid biedt voor Nederlandse burgers en bedrijven. „Heel goed nieuws voor Nederland.” Wat we hier doen is de twee douane-unies op elkaar leggen, van het EU en het Verenigd Koninkrijk, waarbij je met een minimum aan gedoe maximaal spullen over de grens kan krijgen, zei de premier. Het is volgens hem niet zo dat Britse bedrijven straks beter af zijn. „Maar er moet daarna nog over een vrijhandelsverdrag worden onderhandeld.”