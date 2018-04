Rutte: geld voor Groningen zolang als nodig

„Zolang het nodig is, is er geld voor Groningen.” Dat zei premier Mark Rutte woensdag tijdens een werkbezoek aan de provincie Groningen. Hij sprak er onder meer over het herstel van aardbevingsschade. Het betrof een al langer geleden afgesproken bezoek, dat losstaat van het kabinetsbesluit om in 2030 de gaswinning in Groningen volledig te staken.

Rutte bezocht woensdagmorgen eerst de Groningse commissaris der Koning René Paas, en bracht vervolgens een bezoek aan het ‘schadeloket’ waar inwoners van Groningen aardbevingsschade kunnen melden. Bij dit schadeloket liggen inmiddels 12.000 dossiers, en volgens de premier zijn daar dit jaar zeshonderd nieuwe meldingen bij gekomen.

In het gemeentehuis van Loppersum sprak Rutte met burgemeester Albert Rodenboog, waarna hij in het dorp Garrelsweer op bezoek ging bij een gezin in een door bevingen ernstig beschadigde woning.

Volgens de minister-president heeft het kabinet aan deskundigen gevraagd wat er nodig is om de inwoners van Groningen veilig te kunnen laten wonen. „We wachten dat advies nu af. Zij moeten maar zeggen wat nodig is, en dat gaan we doen. In elk geval hoeft niemand bang te zijn dat we van plan zijn om de geldkraan dicht te draaien.”

Volgens Rutte komt de aanpak van het kabinet van de problemen in Groningen neer op het herstellen van schade, het versterken van gebouwen en vervolgens ook het bieden van nieuw economisch perspectief.

De premier realiseert zich dat het zeer lastig zal worden om het vertrouwen van de Groningers te herwinnen. „Het vertrouwen van Groningers naar ons toe is min honderd. Dat krijg je niet snel weer goed. In elk geval voelen ik en collega Eric Wiebes ons zeer betrokken bij de provincie. Mentaal wonen wij hier ook in Groningen, het is allemaal Nederland. Behalve dat we schade willen herstellen, willen we Groningen ook economisch versterken. Daarbij zou het mooi zijn wanneer Groningen ook in de toekomst energieprovincie kan blijven, en een kraamkamer kan worden van nieuwe energie”, aldus de premier.