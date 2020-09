Rutte: geen werkgarantie, wel stevige inspanningsverplichting

Het kabinet vindt ook dat bedrijven die een beroep doen op coronasteun, hun uiterste best moeten doen om werknemers die hun baan kwijtraken naar ander werk te begeleiden. Maar de werkgarantie waar PvdA-leider Lodewijk Asscher voor pleit, gaat premier Mark Rutte een stap te ver. „Ik denk dat 100 procent garantie ingewikkeld is.”

Asscher wil dat bedrijven die gebruikmaken van het nieuwe steunpakket, dat geldt vanaf oktober, ervoor verantwoordelijk worden gemaakt dat hun werknemers aan de slag blijven. „Dat mag niet vrijblijvend zijn”, vindt hij. „Als je dat nu niet hard opschrijft, dan raken werknemers die aanspraak kwijt.”

Rutte stuurt liever aan op een „inspanningsverplichting”, die wat hem betreft overigens best stevig mag zijn. De premier wijst erop dat garanties moeilijk te geven zijn, omdat de werkloosheid hoe dan ook oploopt. Ook merkt hij op dat het niet altijd het beste is om direct naar een andere baan te gaan. „Werknemers kunnen er ook bij gebaat zijn om wat langere tijd te investeren in scholing, bijvoorbeeld als zij willen veranderen van vakgebied.”

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) praat volgende week weer met vakbonden en werkgevers over de precieze uitwerking van het steunpakket. Rutte stelt voor dat zo’n inspanningsverplichting daar op tafel wordt gelegd. Er is volgende week ook een Kamerdebat over het nieuwe steunpakket.