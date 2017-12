Rutte: Geen voornemens, wel een wens

Premier Mark Rutte heeft geen goede voornemens voor 2018. „Daar ben ik niet zo van”, zegt hij in een interview met het AD. Wel heeft hij een wens: „Dat we als land veilig blijven. Ik kan geen garanties geven, maar er werken elke dag duizenden mensen aan om ons veilig te houden. Dat is wel een zorg: dat we hier geen aanslag krijgen.”

Rutte vertelt dat hij een jaar geleden werd geraakt door de nagellakactie van het doodzieke jongetje Tijn. „Als je kijkt wat één jongetje losmaakte bij anderen, hoeveel goeds hij in beweging zette, dat emotioneert me”, aldus de premier.

Hij vindt dat Nederland een warme samenleving is. „Wat je op social media als Facebook en Twitter aan chagrijn ziet, is niet representatief.” De echte samenleving, waarin mensen naar elkaar omkijken en om elkaar geven, ziet Rutte naar eigen zeggen bij zijn bezoeken in het land.